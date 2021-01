Ubriaco alla guida dell'Audi: 45enne di Novafeltria trovato con 2,6

Cronaca

| 11:42 - 11 Gennaio 2021

I controlli dei carabinieri a Novafeltria.



Nonostante la neve non si è fermata l'attività di controllo del territorio dei carabinieri di Novafeltria, che ha permesso di ispezionare cinque esercizi pubblici senza rilevare anomalie, controllare 25 veicoli e identificare 41 persone. Tra queste, è stato pizzicato un 45enne di Novafeltria alla guida in stato di ebrezza alcolica.



L’uomo è stato fermato domenica sera da una pattuglia mentre percorreva la Marecchiese a bordo della sua Audi A3, all’altezza della località Le Porte. Il soggetto che non appariva del tutto lucido è stato quindi sottoposto al controllo con etilometro. I sospetti degli operanti sono risultati fondati ed infatti è risultato che l’uomo stava guidando con un tasso alcolico pari a 2,60 g/l, ben al di sopra di quello consentito per legge (0,5 grammi /litro). Al termine degli accertamenti pertanto il 45enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Rimini, la patente di guida è stata ritirata ed il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.