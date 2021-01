Calcio D, Sammaurese fermata dal Progresso 1-1. Sull'1-0 Manuzzi sbaglia un rigore

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:56 - 10 Gennaio 2021

La Sammaurese.

Pareggio casalingo per la Sammaurese, che al Macrelli divide la posta 1-1 con il Progresso, attrezzata compagine di Castel Maggiore, al termione di un match combattuto e vivace giocato su un campo pesante.

A avvio magico dei giallorossi, che si portano immediatamente in vantaggio. Al 1' Nicoli batte una punizione nella metà campo rivale e trova la testa di Manuzzi, che insacca in rete il terzo goal in due partite (doppietta nel giorno dell'Epifania contro il Corticella). La gara è vivace, spettacolare. Non mancano le occasioni con il Progresso che cerca di reagire al colpo subito a freddo. Menarini mette i brividi a Maniglio con un'inzuccata e una punizione, tuttavia non trova la porta della squadra di Protti, brava dal canto suo a rimanere attenta e premere appena possibile. Davanti infatti Manuzzi si ripete e sfiora il bis, mandando alto di poco sul preciso corner di Nicoli. La chance più importante arriva però al 33', quando Scarponi viene atterrato da Chmangui e l'arbitro decreta la massima punizione in favore della Sammaurese. Sul dischetto si presenta Manuzzi, che calcia sulla destra di Celeste a mezza altezza, ma il portiere classe 1996 dei bolognesi intuisce e respinge con un colpo di reni.

La ripresa comincia con altre emozioni. Al 49' fallo da rigore commesso da Della Vedova, però gli ospiti non ne approfittano, perché dagli undici metri Vassallo centra la traversa. Intorno al 55' doppio sussulto per i deboli di cuore: prima Vassallo impegna Maniglio, poi in contropiede, dopo una splendida combinazione con Bonandi, Manuzzi grazia gli avversari calciando a lato da ottima posizione. Il match rimane acceso, il Progresso preme e ci prova varie volte, la Sammaurese tiene in maniera ottima, almeno fino al 77', minuto in cui Vassallo impatta con un colpo di testa. La Sammaurese non si sta e a cavallo dell'80' compie il massimo sforzo. Prima Jassey suona la carica, ma Monaco si immola e mura la conclusione del numero 18 giallorosso; qualche secondo più tardi Cianci svetta su tutti, ma la sua incornata è salvata in tuffo dall'attento Celeste. Nel finale insiste la Sammaurese e Gurini coglie il palo su un calcio piazzato che Sabba butta intelligentemente nell'area emiliana. Prossimo match il derby di Rimini.

SAMMAURESE-PROGRESSO 1-1

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Della Vedova (53' Jassey), Cianci, Migani, Gregorio, Nicoli, Scarponi, Manuzzi, Bonandi (75' Sabba), Guatieri (53' Pasquini). A disp: Ramenghi, Vesi, Palmese, Deniku, Zavatta, Jassey, Camara, Sabba, Pasquini. All Protti

PROGRESSO: Celeste, Cocchi Matteo (56' Ferraresi), Cantelli (60' Bonvicini), Chmangui, Fiore (87' Maltoni), Menarini, Rossi, Gulinatti, Vassallo, Marchetti (46' Monaco), Esposito. A disp: Tartaruga, Cocchi Mattia, Monaco, Bonvicini, Veglia, Maltoni, Grazia, Ferraresi, Matta. All Moscariello

RETI: 1' Manuzzi, 77' Vassallo

Ammoniti: Esposito, Della Vedova, Rossi, Ferraresi, Fiore.