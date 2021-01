Marignanese Cattolica - Mezzolara 0-1. Mister Lilli: 'Ko bugiardo, ma certe palle gol bisogna sfruttarle'

Sport

| 18:33 - 10 Gennaio 2021

La Marignanese Cattolica è stata sconfitta in casa dal Mezzolara.



Terza sconfitta in quattro partite per la Marignanese Cattolica che è al terzultimo posto della classifica alla pari del Seravezza (ma i toscani devono recuperare due partite) con un bottino di 7 punti in 11 partite.

Anche questa volta la squadra di Lilli deve recriminare più che per il gol subito (l’avversario ha calciato in totale libertà anche se da oltre 20 metri) per due occasioni clamorose a tu per tu col portiere da Sow di testa ed un altro paio che avrebbero meritato miglior sorte.

“Il rammarico c’è ma non serve, dobbiamo colmare le nostre lacune: gli altri fanno gol anche in maniera semplice mentre noi dobbiamo faticare tanto – dice il tecnico Lilli - Oggi abbiamo avute almeno due occasioni clamorose che avremmo dovuto sfruttare al meglio facendo gol. Li si deve fare gol. La differenza tra noi e il Mezzolara è tutta lì. Non riusciamo a buttarla dentro, è successo mercoledì è accaduto oggi. Se si continua a lavorare in questa maniera i risultati arriveranno, conosco solo questa ricetta.”

Cosa non le è piaciuto nella prestazione della sua squadra?

“Nel primo tempo l’atteggiamento non è stato quello della seconda frazione in cui siamo stati migliori, più intensi Ma ci può stare per il momento non semplice che viviamo, il valore dell’avversario. Ma nella ripresa siamo cresciuti, abbiamo creato situazioni importanti, messo alle corde una squadra di categoria come il Mezzolara e avremmo meritato di portare a casa almeno un punto. Complessivamente alla squadra non posso rimproverare nulla., Ora tutti quanti insieme dobbiamo stringere i denti e tirarci fuori da questa situazione. Io credo che se continuiamo a lavorare come stiamo facendo i risultati arriveranno”.

In settimana è atteso un portiere: la società sta valutando alcuni profili under e over. Dovrebbe arrivare anche un difensore over.

Stefano Ferri