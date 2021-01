Calcio D: Rimini sconfitto a Prato (2-1). Mastronicola: "Blackout di venti minuti"

Sport

Rimini

| 17:20 - 10 Gennaio 2021

Ottavo gol stagione per Vuthaj.



Dopo tre vittorie consecutive, si ferma la corsa del Rimini, sconfitto 2-1 a Prato. L'ennesimo gol lampo, arrivato al 2' per merito di Vuthaj (tiro cross che ha sorpreso il portiere) non è stato sufficiente ai biancorossi, rimontati nella prima frazione dai toscani, a segno con Minardi al 15' e Kouassi al 40', in una fase di gara in cui i biancorossi hanno concesso troppe occasioni agli avversari. Nella ripresa il forte vento e le pessime condizioni del terreno di gioco non hanno aiutato il Rimini, che ha faticato a sviluppare la propria manovra offensiva. L'allenatore Alessandro Mastronicola non trova giustificazioni: "Il vento ha condizionato la gara di entrambe le squadre. Non ci sono alibi, né terreno, né condizioni meterologiche. Abbiamo avuto un vneti minuti di blackout", ha spiegato a fine gara il tecnico, aggiungendo: "Abbiamo sofferto le palle inattive e nell'uno contro uno. La partita però è stata in bilico fino alla fine e se fosse finita con un pareggio non si sarebbe fatto torto a nessuno". Il Rimini non intende arretrare dopo la sconfitta: "Noi possiamo vicnere il campionato. Non ci tiriamo indietro. L'obiettivo è arrivare più in alto possibile". I giochi sono aperti, l'Aglianese ha pareggiato e mantiene la vetta del girone D con 23 punti, +3 sul Fiorenzuola e sul Lentigione (che però ha una partita in più) e +4 sul Prato e sulla Pro Livorno (che come il Lentigione ha una partita in più). Il Rimini ha 17 punti, uno in meno del Mezzolara, le due formazioni che si dovranno affrontare nel recupero della settima giornata.



PRATO - RIMINI 2-1



PRATO (4-3-1-2): Piretro - Mastino, Boccaccini, Gentili, Cecchi (66' Sciannamè) - Minardi, Spinosa, Calamai - Kouassi - Ouattara, Bertolini (72' Calosi).

In panchina: Nannelli, Noferi, Marini, Ortolini, Tavano, Del Greco, Falchini.

All. Esposito.



RIMINI (3-4-1-2): Scotti - Ferrante, Ronchi, Canalicchio - Nigretti (70' Diop), Valeriani (87' Valeriani), Ricciardi, Viti (80' Santarini) - Pecci (80' Simoncelli) - Vuthaj, Ambrosini (60' Casolla).

In panchina: Viscardi, Ceccarelli, Manfroni, Lombardi.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Mastrodomenico di Policoro.

RETI: 2' Vuthaj, 15' Minardi, 40' Kouassi.

AMMONITI: Cecchi, Viti, Ricciardi, Ferrante.

ESPULSI: Canalicchio (94' per doppia ammonizione).

NOTE: recupero 1' pt, 4'st.