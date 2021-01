Meteo: nevicate residue lunedì mattina, poi gelate al mattino

Attualità

Rimini

| 16:59 - 10 Gennaio 2021

Novafeltria sotto la neve (foto di domenica 10 gennaio 2021).

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 10/01/2021 ore 16:00



Lunedì 11 Gennaio

Stato del cielo: coperto durante il giorno, molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: Possibili rovesci nevosi fino in pianura tra mattino e primo pomeriggio in moto dal mare verso l’interno. Fenomeni discontinui ed in esaurimento nel pomeriggio. Assenti in serata. Accumuli di qualche centimetro tra collina e montagna, fioccate in pianura.

Temperature: minime comprese tra -3°C e +2°C, massime comprese tra +2°C e +4°C.

Venti: moderati da Nord in attenuazione nel pomeriggio.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.





Martedì 12 Gennaio

Stato del cielo: sereno con velature.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -4°C e 0°C, massime comprese tra +4°C e +6°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.

Avvisi: gelate diffuse al mattino.



Mercoledì 13 Gennaio

Stato del cielo: sereno con velature.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -3°C e +1°C, massime comprese tra +5°C e +7°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.

Avvisi: gelate diffuse al mattino.



LINEA DI TENDENZA: nel proseguo della settimana il tempo si manterrà stabile e asciutto, temperature in rialzo con minime ancora fresche. Nuova sensibile flessione delle temperature da venerdì 15; da valutare la possibilità di nuove precipitazioni nel week-end.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram