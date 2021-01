La neve non ferma i controlli anti Covid dei Carabinieri di Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 16:13 - 10 Gennaio 2021

Carabinieri di Novafeltria impegnati nei controlli sotto la neve, in piazza Vittorio Emanuele, nella mattinata del 10 gennaio.



Alta Valmarecchia imbiancata da qualche ora, con le precipitazioni che a tratti sono state moderate, fino ad esaurirsi intorno alle 15.30 di oggi (domenica 10 gennaio). La situazione della viabilità è migliorata nel corso della giornata, grazie all'impiego di mezzi spazzaneve e spargisale. Anche oggi, sotto la neve, i carabinieri di Novafeltria si sono adoperati nei consueti controlli, in particolare per il rispetto delle norme anti Covid-19, senza rilevare particolari criticità. Monitorate alcune zone isolate dell'Alta Valmarecchia, dove vivono persone anziane, tuttavia non ci sono state richieste d'aiuto o di intervento.