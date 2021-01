Coppia di pusher in manette: il fiuto dell’ agente a quattro zampe fa scovare 70 grammi di marijuana

Cronaca

Valconca

| 12:19 - 10 Gennaio 2021

La droga e il materiale sequestrato.

Finisce in manette una coppia residente al confine tra Coriano e San Clemente con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un operaio pregiudicato 33enne, originario della provincia di Pavia, e della sua compagna, 27enne, riminese.



L’indagine dei carabinieri è partita da alcuni assuntori saludecesi, sorpresi durante i controlli del territorio con piccole dosi di marijuana. Per gli investigatori è stato importante ricostruire e analizzare i contatti degli assuntori per arrivare al loro “conoscente”comune e individuare così il possibile spacciatore.



Dopo alcuni giorni di osservazione, i militari, nel pomeriggio di ieri, sabato 9 gennaio, hanno fatto irruzione nell’abitazione schierando al loro fianco il fiuto dell’unità cinofila della Polizia Locale Intercomunale di Riccione: grazie all’agente a quattro zampe sono stati rinvenuti alcuni sacchetti contenenti circa 70 grammi di marijuana e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi, tutto materiale sottoposto a sequestro.



Per i due sono scattate le manette. La coppia è sottoposta agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la mattina di domani, lunedì 11 gennaio.