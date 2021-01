Covid Rimini, 125 nuovi contagi e 4 decessi: i dati del bollettino

Attualità

Rimini

| 15:11 - 09 Gennaio 2021



Grazie ai 15 mila 467 test molecolari processati tra venerdì 8 e sabato 9 gennaio sono stati stanati altri 1790 casi di persone infette da nuovo coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 125 a Rimini (81 sintomatici). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 11,6%. Dei nuovi contagiati, 871 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 341 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 692 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46 anni.



I tamponi servono anche a registrare le avvenute guarigioni: 200 in più rispetto a giovedì, portando il totale a 122 mila 054. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 58 mila 368 (+1.521 rispetto a ieri).



Purtroppo, si registrano 69 nuovi decessi, di cui 4 a Rimini (2 donne di 83 e 88 anni e 2 uomini di 82 e 98 anni), In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono stati 8279. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 240 (-5), 25 a Rimini (+1), 2679 quelli negli altri reparti Covid (-12).







Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid: alle 15 di oggi sono state vaccinate oltre 57mila persone in tutta la regione, con quasi 5 mila le somministrazioni odierne, tendendo presente che le aziende sanitarie proseguono per l’intera giornata.