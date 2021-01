VIDEO Rimini, muore a 51 anni all'interno del garage folgorato da una scarica elettrica

Cronaca

14:59 - 09 Gennaio 2021



Un uomo di 51 anni ha perso la vita sabato mattina in via Vanzi a Rimini mentre assieme ad altre persone stava lavorando alcuni pezzi di legno in un laboratorio ricavato nel garage di un conoscente. Nel giardino della casa in cui è avvenuto l'incidente era allestita un'impalcatura: probabile che gli uomini stessero usando l'attrezzatura da falegnameria per dei lavori di manutenzione ordinaria.



Per cause in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute però, una scarica elettrica si è all'improvviso sprigionata da uno degli attrezzi che l'uomo stava utilizzando lo ha folgorato, uccidendolo sul colpo. Inutili i soccorsi. L'uomo lascia la moglie e una figlia di 12 anni.