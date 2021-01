Nuovi buoni spesa, il Comune di Santarcangelo apre le nuove domande per le famiglie

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:26 - 09 Gennaio 2021



Aprono nel primo pomeriggio di lunedì 11 gennaio le domande per i buoni spesa alimentari a sostegno dei nuclei familiari svantaggiati, la cui situazione si è aggravata a causa dell’emergenza sanitaria. A disposizione 128 mila euro di cui 102 mila dallo Stato e 26 mila da donazioni e restituzioni dei buoni spesa richiesti a marzo da chi, fatte le dovute verifiche, non ne aveva diritto.



A ogni famiglia spettano dai 150 ai 500 a seconda che il nucleo si formano da una, due o tre o più persone. Se al termine delle assegnazioni dovessero risultare fondi residui verranno ulteriormente rivisti i requisiti e predisposto un nuovo bando. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online fino a domenica 24 gennaio, compilando il modulo pubblicato sul sito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio servizi sociali al numero 0541 356234.