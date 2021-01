Uniti dalla passione per il jazz ed il soul: nasce PhotoFunk, nuova band di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:13 - 09 Gennaio 2021

I cinque della nuova PhotoFunk.



Il Covid non ha spento la mutualità, la voglia di socialità, il piacere di ritrovarsi in musica. Si chiama PhotoFunk ed è una nuova band formata da cinque nomi di censo artistico, cinque musicisti affermati ed una passione comune per il jazz ed il soul. Il quintetto, formato da Alessandro Altarocca al piano, Fabrizio Bosso alla tromba, Alfredo Golino alla batteria, Walter Ricci (voce e piano) e Marcello Sutera al basso, debutterà ufficialmente il 10 aprile sul palco del Mamì Bistrot di Rivabella di Rimini.



Il progetto musicale ha messo in cantiere un tour e un disco e riunisce alcuni nomi altisonanti della musica italiana. Il concerto si svolgerà a numero chiuso riservato per un massimo di settanta spettatori. In programma un repertorio di black music che spazierà dai classici standard jazz ai brani soul più celebrativi. Rimini si conferma così come una delle realtà musicali più ferventi e dinamiche e, anche in periodi contrassegnati dall'incertezza, estrae dal cilindro dell'arte un evento di grande caratura musicale, tenendo a battesimo una delle formazioni musicali più incredibili che si siano assemblate negli ultimi anni. La prevendita è già partita a grande ritmo ed è probabile che si arrivi, in breve tempo, al sold-out. Costo biglietto 35 euro (45 il giorno del concerto). Per prenotazioni scrivere a jazzliverimini@gmail.com o chiamare il 391 7731701.