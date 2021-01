Spinge un carrello pieno di attrezzatura da cucina professionale rubata in un hotel

Cronaca

Rimini

| 13:33 - 09 Gennaio 2021

Il tritacarne e una delle piastre da cottura rubati al proprietario di un hotel di Rimini e riconsegnati dalla polizia.



Stava passeggiando, sul lungomare accompagnandosi con un carrello della spesa colmo di oggetti quali piastre da cottura professionali, un tritacarne e una grattugia professionale, assieme a bottiglie di vino, un trapano, un avvitatore, un flessibile e delle tenaglie. Raggiunto dalla polizia durante un controllo, il 38enne albanese non è stato in grado di spiegare la provenienza di quel materiale ed è pertanto stato segnalato all'autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di ricettazione e inottemperanza alle limitazioni imposte dall’attuale normativa anti-Covid. Dopo accertamenti effettuati in alcune le strutture alberghiere vicine, i poliziotti sono riusciti a risalire al proprietario di due alberghi dove era stata trafugata la merce rinvenuta, fatto che ha permesso di riconsegnarli nella mattinata di sabato tutto il materiale sottratto.