Elezioni comunali: il Pd apre ad alleanza con Cinquestelle a Cattolica

Attualità

Cattolica

| 12:20 - 09 Gennaio 2021

Il comune di Cattolica.

Il Partito democratico provinciale di Rimini ha deciso di aprire ad un'alleanza con il Movimento cinquestelle di Cattolica, attualmente alla guida della cittadina romagnola con il sindaco Mariano Gennari, in vista delle prossime elezioni comunali.

Il segretario provinciale del Pd, Filippo Sacchetti ha scritto in una nota che a inizio settembre si è tenuta una riunione di segreteria dei consiglieri comunali in cui è stato deciso "di aprire la porta a un possibile 'contratto' locale" tra i due partiti.



"Non sarà scontata un'alleanza locale tra Pd e Cinque Stelle - ha precisato -, ma non sarà neanche esclusa in nessuna realtà". Dopotutto a Cattolica "veniamo da cinque anni di opposizione su tutta la linea, nella quale abbiamo marcato diversità di approccio ai metodi e anche al merito delle scelte", ma oggi "ci siamo legittimamente posti il tema del dialogo con l'attuale primo cittadino". È quanto ha scritto il segretario, il quale ha sottolineato che per avvicinare le due sponde "servono passi reciproci da entrambe le direzioni e che il difficile tentativo di unire le forze non ha altri scopi se non quello di dare ai cittadini di Cattolica la possibilità di confrontarsi con un'amministrazione di centro-sinistra". "Stiamo

ora in attesa di un riscontro", affermano dal Pd.