La Biblioteca Don Milani di Villa Verucchio da record: oltre 10.000 gli utenti, con una media di 45 al giorno

VillaVerucchio

| 11:43 - 09 Gennaio 2021

Il gruppo dei vincitori.

Alla Biblioteca Don Milani di Villa Verucchio, da 10 anni a questa parte l’Epifania diventa l’occasione per tirare le somme sull’anno appena concluso e insignire i lettori più voraci e fedeli. Un momento di festa solitamente accompagnato dall’arrivo della Befana nella struttura ospitata dal Centro Civico che in tempi di Covid non è stato possibile riproporre con le consuete modalità. Per riuscire comunque a celebrare la ricorrenza, con tanto di oramai tradizionale premiazione a cura della sindaca Stefania Sabba, la direttrice Lisetta Bernardi ha però organizzato insieme all’amministrazione un’edizione speciale dell’iniziativa La Befana in Biblioteca svoltasi questa mattina e aperta solamente ai vincitori.



Numeri importanti anche nel 2020 a “singhiozzo”

Considerato che da marzo i Dpcm hanno imposto la chiusura delle Biblioteche, per gran parte dell’anno a disposizione in presenza solo a singhiozzo (tutti gli eventi, i corsi, i laboratori didattici e le letture ad alta voce da quel momento sono stati praticamente azzerati), la ‘Don Milani’ nel 2020 ha aperto le sue porte solamente per 225 giorni. E non sempre al pubblico. Ciononostante gli utenti fisici sono stati 10.067, con una media di 45 persone al giorno. Numero cui ha contribuito anche il servizio di consegna a domicilio con bici elettriche messo in essere durante il primo lockdown.



I podi adulti e ragazzi

I vincitori delle classifiche “fedeltà” si sono aggiudicati premi in libri e dvd omaggio, preparati dal personale della Biblioteca e che saranno come detto consegnati loro dalla prima cittadina sabato alle 10. Nelle graduatorie non vengono infatti conteggiati né i DVD né gli ebook scaricati dal catalogo on-line della biblioteca, il cui dato non è purtroppo disponibile e avrebbe di certo impennato anche quello generale appena citato.

Nella sezione ragazzi la lettrice più assidua è ancora una volta Sofia Angelini, che a 8 anni ha letto ben 49 libri dopo aver vinto anche nel 2019 con addirittura 77 libri. La seguono Kevin Del Vecchio, 9 anni, con 41 libri presi in prestito, e Agnese Crociati, 9 anni, con 33 libri.

Per la categoria adulti l’assoluta novità è la terna per la prima volta a prevalenza maschile! Se il primo premio se l’è aggiudicato la habituèe Mara Gerosa con 65 libri letti, a occupare il secondo posto troviamo infatti Giorgio Mandrelli (56 libri) e al terzo Aldo Maria Zangheri, con 48 libri presi in prestito.



La classifica dei libri cartacei più prestati dalla biblioteca nel 2020 recita invece:

1 - Cambiare l'acqua ai fiori / Valérie Perrin

2 - Il treno dei bambini / Viola Ardone

3 - La giusta distanza / Sara Rattaro

Per la sezione ragazzi:

1 - Harry Potter e la pietra filosofale / J. K. Rowling

2 - Mio fratello rincorre i dinosauri : storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più / Giacomo Mazzariol

3 – A caccia dell'orso / Michael Rosen, Helen Oxenbury



Tutti i numeri della ‘Don Milani’

I 36 nuovi iscritti nel corso dell’anno (14 della fascia 0-17 anni), hanno portato il totale dei ‘tesserati’ al 31 dicembre a quota 2951, con 1280 minorenni. I prestiti esterni sono stati 5524, così suddivisi: 5066 di libri, 1990 per ragazzi, e 341 di dvd, 138 per ragazzi. 117 hanno invece riguardato i fumetti.



Durante l’anno sono stati acquisiti 1027 nuovi libri (558 ricevuti in dono) e 41 dvd. Questo ha portato il patrimonio complessivo a 23.722 libri e 1658 dvd. 25.380 documenti, esclusi monografie superiori, enciclopedie e dizionari.

Fra le cosiddette iniziative extra si contano infine 6 laboratori didattici gratuiti, 9 incontri con autore, 9 corsi di alfabetizzazione in lingua, computer e smartphone, 2 visite scolastiche e 2 letture ad alta voce nell’ambito del progetto ‘Nati per leggere’.