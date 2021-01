Novafeltria, entra nel giardino di un’abitazione e ruba una mountain-bike, 17enne scoperto e denunciato

Cronaca

Novafeltria

| 11:05 - 09 Gennaio 2021

Controli dei carabinieri di Novafeltria.

E’ finito nei guai un 17enne residente in Valmarecchia denunciato per furto in abitazione dai carabinieri di Novafeltria.



Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione di un cittadino di Maiolo che ha raccontato che poco prima un giovane si era introdotto nel cortile di casa sua e, dopo aver inforcato una mountain-bike poggiata all’interno, era scappato via. L’uomo, dopo aver richiesto l’intervento dei Carabinieri, ha cercato di rincorrere il ragazzo mentre i carabinieri sono giunti sul posto. Dopo poco la bicicletta, dal valore di circa 1.000 euro, è stata trovata abbandonata in una strada secondaria di campagna tra i Comuni di Maiolo e Novafeltria e quindi è stata restituita al legittimo proprietario.



Dalle prime informazioni, raccolte a caldo dai militari, la statura, la corporatura, la fisionomia e l’abbigliamento indossato dal giovane, i Carabinieri sono riusciti a risalire ad un indiziato, proprio il giovane 17enne. Per lui è scattata la denuncia.