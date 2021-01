Profilo fake del sindaco Andrea Gnassi: promesse vincite clamorose

Attualità

Rimini

10:43 - 09 Gennaio 2021

La pagina fake.

“Mi stanno arrivando tantissime segnalazioni per un mio profilo facebook palesemente falso, attraverso cui tra l'altro si promettono fantomatiche vincite. Ne approfitto per ribadire che questa è la mia unica pagina ufficiale”.

Così il sindaco di Rimini ieri ha denunciato sui social l’esistenza di un profilo fake con cui si sfrutterebbe la popolarità del primo cittadino riminese per discutibili giochi a premi.



“Situazioni che si verificano spesso, ma mi sono comunque attivato per fare la segnalazione agli organi competenti” conclude Gnassi.