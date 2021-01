Calcio D, Arlotti sogna il Rimini

Sport

Rimini

| 19:52 - 08 Gennaio 2021

Luca Rivi con la nuova maglia (foto trento Calcio).

Come anticipato da Altarimini.it l’attaccante Luca Rivi ha firmato il contratto con il Trento, capolista del girone C. Oggi l’attaccante ha sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni.

Quanto al Rimini la voce clamorosa è il possibile ritorno di Scott Arlotti in biancorosso. C’è stato un contatto nelle ultime ore tra il ds Tamai e il giocatore il quale sarebbe contento di rivestire la maglia del Rimini, la squadra che lo ha lanciato. L’operazione è però complicata non tanto sotto il profilo economico quanto tecnico-tattico: il Rimini davanti è al completo e anche se partirà come sembra Diop, con Arlotti sarebbero cinque gli attaccanti in rosa ed è difficile immaginare l’under (classe 1999) in panchina. Su Arlotti ci sono più club tra cui la Virtus Verona. Ma il fatto che l’attaccante abbia rifiutato il Ravenna è un segnale che il sogno del giocatore è quello di ritornare a Rimini. Si vedrà.

Comunque l’affare – spiegano in società - per il momento non è la priorità del club. Prima il Rimini deve chiudere per il centrocampista Gomis dell’Arconatese (l’affare è a buon punto, accordo in via di definizione) e per il portiere. Si punta su un under, tramontata la pista Semprini, in stand by Passaniti. Per Sarini (99) c’è il preblema dl Chievo: il giocatore è sotto contratto, ma il club veneto non lo vuole mandare in serie D e nello stesso tempo non vuole rescindere il contratto. Nelle ultime ore è spuntata la candidatura di un portiere 2001 del settore giovanile Bologna. Il nodo si scioglierà la prossima settimana.