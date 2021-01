Calcio, Scott Arlotti rescinde il contratto col Monopoli. Torna a Rimini? Il ds Tamai: 'Mai dire mai'

Sport

Rimini

| 18:57 - 08 Gennaio 2021

L'attaccante Scott Arlotti con la maglia del Rimini contro il Ravenna.

L'attaccante ex Rimini Scott Arlotti ha rescisso il contratto col Monopoli club di serie C girone C (annuale più opzione). Nel club pugliese ha giocato poco (6 presenze e un gol) causa la concorrenza numerosa e allora ha preferito abbandonare il club. Si era fatto sotto con insistenza il Ravenna, ma l’attaccante a sorpresa ha rifiutato la destinazione della società giallorosso dove sarebbe stato titolare anche in virtù del fatto che è under. Ora si vedrà quale potrebbe essere la sua destinazione. Il Rimini potrebbe essere interessato? "Mai dire mai" dice il ds Piero Tamai.