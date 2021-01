Alberto Angela racconta Rimini nel programma Rai Passaggio a Nord Ovest

Attualità

Rimini

| 17:32 - 08 Gennaio 2021

Domus del Chirurgo.



"Passaggio a nord ovest", il programma ideato e condotto da Alberto Angela, in onda su Rai1 sabato 9 gennaio alle 11.25, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e farà assistere a fenomeni naturali spettacolari. Insieme ad Alberto Angela si andrà alla scoperta di un aspetto affascinante e poco conosciuto di Riminii. Fondata nel 268 a.C. dai Romani, Rimini conserva preziose testimonianze, come la Domus del chirurgo Eutikes risalente al III secolo d.C. all'interno della quale sono stati rinvenuti splendidi mosaici e strumenti chirurgici. Draghi, unicorni, giganti talvolta magici, talvolta temibili. Così ci appaiono i mostri mitologici. Ma perché alcuni, come il drago, si manifestano in qualsiasi tempo e in ogni angolo del mondo? Racchiudono forse elementi di realtà? In una ricerca condotta sui veri mostri della mitologia, gli scienziati hanno trovato risposte sorprendenti.