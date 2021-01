Coronavirus Rimini: 234 casi, ricoveri in terapia intensiva salgono a 24. Sei decessi

Attualità

Rimini

| 16:52 - 08 Gennaio 2021

Bollettino Covid 8 gennaio.



A Rimini tre nuovi ricoveri in terapia intensiva che portano il totale a 24, il picco della seconda ondata pandemica, e 234 nuovi casi, con prevalenza ancora di sintomatici (134) sugli asintomatici (100). A ciò si aggiungono sei decessi: cinque donne (due di 82, una di 79, una 89enne e una 97enne) e un uomo 89enne (età media 85,7 anni). Se nei prossimi due giorni si dovessero confermare oltre 200 casi in media al giorno, la Provincia di Rimini tornerebbe al picco della settimana del 16-22 novembre, quando si registrarono 1495 casi, con una media di 214 contagi al giorno (attualmente i contagi settimanali sono 963, media 193 al giorno).



DALLA REGIONE Anche la regione conferma gli indici in crescita: 2.026 casi, con 1251 sintomatici e 775 asintomatici, su un totale di 15.348 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (percentuale dei nuovi positivi del 13,2%), ma anche 80 decessi e si conferma la crescita dei ricoveri in terapia intensiva (+5). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.981 in più rispetto a ieri e salgono così a quota 121.855. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.348 tamponi, per un totale di 2.669.612. A questi si aggiungono anche 380 test sierologici e 9.515 tamponi rapidi effettuati da ieri.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 56.848 (-35 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.912 (-30), il 94,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 245 (5 in più rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.691 quelli negli altri reparti Covid (-10, 4,8% del totale).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 15 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 14 a Parma (-2), 16 a Reggio Emilia (-2), 53 a Modena (+2 rispetto a ieri), 50 a Bologna (invariato), 15 a Imola (+1), 27 a Ferrara (+1), 21 a Ravenna (+2), 6 a Forlì (+1), 4 a Cesena (invariato) e 24 a Rimini (+3).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 16.445 a Piacenza (+144 rispetto a ieri, di cui 94 sintomatici), 13.708 a Parma (+41, di cui 26 sintomatici), 25.169 a Reggio Emilia (+190, di cui 108 sintomatici), 33.394 a Modena (+375, di cui 294 sintomatici), 37.163 a Bologna (+463, di cui 262 sintomatici), 5.983 casi a Imola (+54 di cui 29 sintomatici), 10.134 a Ferrara (+152, di cui 50 sintomatici), 14.284 a Ravenna (+159, di cui 105 sintomatici), 6.661 a Forlì (+87, di cui 58 sintomatici), 7.347 a Cesena (+127, di cui 91 sintomatici) e 16.625 a Rimini (+234, di cui 134 sintomatici).



VACCINI Alle 16 di oggi (venerdì 8 gennaio) sono state vaccinate oltre 47.499 persone, il 64% delle dosi al momento disponibili: 5.371 le somministrazioni oggi a quell’ora, tendendo presente che le aziende sanitarie proseguono per l’intera giornata.