Calcio D, Marignanese Cattolica svincola il portiere Piai. Arriva dal Forlì il centrocampista under Polini

| 16:22 - 08 Gennaio 2021

Il portiere Piai (in secondo piano) all'ingresso in campo con i compagni.

La Marignanese Cattolica ha svincolato il portiere Jao Pedro Piai, classe 2000, alla seconda stagione in giallorosso, scuola Napoli. La società – spiega il ds del club Rino D’Agnelli - non è rimasta contenta delle sue prestazioni: su alcuni gol subiti non è stato esente da colpe e in particolare sulla rete che ha causato la sconfitta nell’ultimo turno di campionato sul campo del Real Forte Querceta, un match ben giocato dalla squadra di Lilli condannata da un errore del numero uno giallorosso.

La società ha deciso di metterlo in lista di (ieri scadevano i termini). Domenica al Calbi nella delicata sfida contro il Mezzoalfra tra i pali mister Lilli schiererà l’under Mattia Mariani, classe 2001, fin qui vice di Piai, proveniente dalla Vis Pesaro. Intanto è arrivato il giovane centrocampista del Forlì Mattia Polini (classe 2000), 4 presenze nell'attuale stagione

La società oltre a cercare un portiere (potrebbero interessare quelli che sono sulla bocca di tutti per il Rimini Calcio come vice Scotti dopo la partenza di Sourdis) cerca di irrobustire la difesa con un difensore centrale, ma se ne riparlerà la prossima settimana dopo l’importante partita di domenica.

