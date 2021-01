Rimini, continua la spending review: stretta sugli incarichi professionali

Attualità

Rimini

| 13:55 - 08 Gennaio 2021

Tagli alla spesa.



Una riduzione in dieci anni dell'87% delle spese per gli incarichi assegnati dal comune di Rimini nel 2020. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Rimini in una nota, evidenziando il trend di decrescita della spesa. Nel dettaglio, il 2020 registra una spesa totale sostenuta per studi e incarichi a 412.000 euro, contro i 429.000 euro dell'anno precedente. Nel 2018 la spesa era stata di 797.000 euro. In dieci anni, evidenzia l'assessorle Brasini, la spesa è passata da 3 milioni e 152.000 euro ai 412.000 euro del 2020. "È chiaro che un risultato del genere si raggiunge anche e soprattutto valorizzando le professionalità presenti già nell'ente: è alla luce del sole come importanti progetti e iniziative del Comune di Rimini si siano realizzate e si stiano realizzando grazie ai dirigenti e ai funzionari interni”, rimarca Brasini.