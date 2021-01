Riccione prolunga il Natale: luci e casine fino al 25 gennaio

Attualità

| 13:25 - 08 Gennaio 2021

Foto Daniele Casalboni.



Le casette di viale Ceccarini, allestite per il periodo natalizio, resteranno aperte. L'amministrazione comunale di Riccione ha licenziato la determina con la quale si stabilisce che "al fine di favorire il recupero delle giornate in cui le attività di vendita non erano consentite e in considerazione delle restrizioni nella circolazione delle persone per le attività che invece erano consentite, di ammettere la proroga della vendita temporanea delle casette di viale Ceccarini e viale Dante fino al 17 gennaio con eventuale proroga al 25 gennaio 2021, senza la corresponsione di ulteriore corrispettivo". Si è inoltre stabilito di mantenere le luci e gli addobbi natalizi fino al 25 gennaio dopodiché senza aggravi economici verranno smontate in tutta la città.



"Abbiamo deciso di estendere il più possibile l'atmosfera natalizia - ha detto il sindaco di Riccione, Renata Tosi - visto che durante il periodo delle feste i Dpcm hanno imposto dei regimi restrittivi. Francamente abbiamo anche creduto che dare la possibilità alle casine di prolungare senza sovrapprezzo fosse una maniera per aiutare chi lavora e chi fa impresa, in questo periodo a dir poco drammatico. Il balletto dei colori, giallo, arancione e il temuto rosso, è quanto di più destabilizzante c'è per i cittadini, per una comunità, per chi lavora in proprio, fa commercio o impresa. Questo disagio, questa incertezza l'amministrazione di Riccione la capisce, la raccoglie e la fa sua cercando di applicare tutte le misure possibili per attutire le ripercussioni dell'emergenza Covid".