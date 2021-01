Coronavirus San Marino: 41 nuovi casi e 4 nuovi ricoveri nel reparto Covid

Attualità

Repubblica San Marino

13:16 - 08 Gennaio 2021

Foto Simone Fiorani.

A San Marino quattro nuovi ricoveri nel reparto Covid dell'ospedale di Stato, per un totale di 14, nelle ultime 24 ore. Secondo i dati comunicati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, rimangono dieci invece i pazienti assistiti in terapia intensiva. In totale in ospedale si trova il 7% degli attuali positivi (4% reparto Covid e 3% terapia intensiva), mentre il 93% è in isolamento domiciliare (320 persone). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 41 nuovi casi su 285 tamponi e 39 guarigioni. I decessi della seconda ondata della pandemia da nuovo coronavirus restano 22, i contagiati totali dal 1 luglio sono 1913, le guarigioni 1547.