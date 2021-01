Da minorenne rapinò con ferocia due adolescenti sul lungomare: finisce in comunità

Attualità

Rimini

| 13:09 - 08 Gennaio 2021

Un 18enne, residente nel bolognese, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità, in relazione a una rapina avvenuta la sera del 6 agosto a Torre Pedrera di Rimini, all'altezza del bagno 63. Quella sera il 18enne era ancora minorenne: secondo quanto ricostruito dagli uomini della squadra Mobile, era giunto a Rimini in treno, incontrandosi con una coppia di amici, lui e lei di 19 anni, anche loro indagati per lo stesso reato. Il gruppo, sul lungomare, rapinò due adolescenti, minacciandoli con una bottiglia e portando via loro 50 euro. Durante la fuga, uno dei responsabili fu fermato dalla Polizia. Dalle immagini contenute nel suo cellulare, la Polizia è risalita all'identità del 18enne, identificato come l'autore materiale della rapina.