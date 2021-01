Torna la neve nell'entroterra di Rimini: primo assaggio venerdì, secondo 'round' domenica

Attualità

Rimini

| 20:24 - 07 Gennaio 2021

Condizioni tipicamente invernali ci accompagneranno in questo weekend. Precipitazioni intermittenti, più rilevanti Domenica 10 con neve fino a quote collinari e pioggia su pianura e costa.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 7/01/2021 ore 19:00





Venerdì 8 Gennaio 2021

Stato del cielo: coperto tra mattino e pomeriggio, molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: in entrata dal mare tra notte e mattina, nevose oltre i 200m di quota. Accumuli nell’ordine di 2/10cm tra collina e montagna. Pioggia tra pianura e costa sebbene non si escludano episodi di neve mista a pioggia/graupel(neve tonda). Fenomeni in esaurimento nel pomeriggio, asciutto in serata.

Temperature: minime comprese tra -2°C e +2°C, massime comprese tra +3°C e +6°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest.

Mare: mosso o poco mosso.

Attendibilità: alta.

Avvisi: allerta gialla per neve tra collina e montagna.



Sabato 9 Gennaio 2021

Stato del cielo: da molto nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: assenti tra mattina e pomeriggio. Dal tardo pomeriggio/sera deboli precipitazioni in estensione dai rilievi verso la pianura. Neve oltre i 200/300m con accumuli tra 5/10cm.

Temperature: minime comprese tra -2°C e +3°C, massime comprese tra +2°C e +6°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest, rinforzi da Nord-Est in mare.

Mare: da mosso a molto mosso in serata.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 10 Gennaio 2021

Stato del cielo: coperto.

Precipitazioni: diffuse di intensità debole/moderata nel corso della giornata. Quota neve sui 300/400m tra mattina e pomeriggio, in calo sui 200m in serata. Nel corso della notte non sono escluse nevicate sino in pianura. Accumuli tra i 10/20cm tra montagna ed alta collina, sui 5/10cm su bassa collina.

Temperature: minime comprese tra -2°C e +4°C, massime comprese tra +3°C e +7°C.

Venti: moderati da Nord-Est.

Mare: molto mosso.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: residui fenomeni nella giornata di Lunedì 11 con neve a bassa quota. Migliora nei giorni seguenti con tempo più stabile e temperature in graduale ripresa nei valori massime, gelate al mattino.

