Burioni si è vaccinato. Il virologo scherza sui social: "Ora mi prende meglio il telefonino"

| 18:01 - 07 Gennaio 2021

La foto di Roberto Burioni mentre sta per essere vaccinato.



Anche il noto virologo e divulgatore scientifico Roberto Burioni si è vaccinato contro la Covid-19, all'ospedale San Raffaele di Milano. E sui social Burioni ha ironizzato sui no-vax, con una battuta: "Mi sono appena vaccinato. L'unica differenza è che mi prende meglio il telefonino. Magari mi hanno iniettato il 5g". Il riferimento è una fake news su un fantomatico microchip sottocutaneo iniettato tramite il vaccino. Burioni, che sempre sui social ha parlato di "miracolo" della scienza, in quanto il vaccino è stato preparato in un solo anno, ha esortato le autorità ad aumentare il ritmo della vaccinazione. L'arrivo del vaccino di Moderna e la prossima approvazione del vaccino di Astrazeneca permetterà all'Italia di aumentare le dosi a disposizione: "È una vittoria della scienza da non sprecare. Bisogna fare presto a vaccinare. I numeri delle vaccinazioni in Italia stanno migliorando, dobbiamo essere pronti a vaccinare di più, ci vogliono medici, infermieri e tanti punti dove si possa somministrare il vaccino. Bisogna coinvolgere i medici di famiglia, bisogna coinvolgere tutti".