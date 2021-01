Coronavirus Rimini: 199 nuovi casi e 9 decessi

Attualità

Rimini

16:45 - 07 Gennaio 2021

Dati 7 gennaio 2021.



A Rimini si registrano 199 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con prevalenza di sintomatici (106) sugli asintomatici (93). Rimangono 21 i ricoverati in terapia intensiva, mentre sono nove i decessi comunicati: sette donne di cui due di 81 anni e le altre di 79, 85, 86, 90 e 95 anni e due uomini di 69 e 77 anni. L'età media dei deceduti è di 82,6 anni. In regione crescono i nuovi casi, 2.228 (1230 sintomatici e 998 asintomatici), su un totale di 9.629 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. "La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 23,1%: un numero in linea con gli altri giorni festivi, quando i tamponi vengono effettuati nei casi maggiormente necessari, in presenza di sintomi o situazioni nelle quali l'esito positivo è spesso atteso, e che quindi non si può considerare indicativo di una tendenza", spiega l'amministrazione regionale. I decessi sono 64, per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.348 in più rispetto a ieri e salgono così a quota 119.874.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 56.885 (-1.184 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.944 (-1.224), il 94,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 240 (4 in più rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.701 quelli negli altri reparti Covid (+36, 4,8% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 16 a Parma (invariato), 18 a Reggio Emilia (invariato), 51 a Modena (+3 rispetto a ieri), 50 a Bologna (+6), 14 a Imola (-2 rispetto a ieri), 26 a Ferrara (-3), 19 a Ravenna (invariato), 5 a Forlì (-1), 4 a Cesena (+1) e 21 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 16.301 a Piacenza (+99 rispetto a ieri, di cui 59 sintomatici), 13.667 a Parma (+139, di cui 90 sintomatici), 24.979 a Reggio Emilia (+316, di cui 116 sintomatici), 33.020 a Modena (+420, di cui 258 sintomatici), 36.701 a Bologna (+397, di cui 237 sintomatici), 5.929 casi a Imola (+103 di cui 48 sintomatici), 9.982 a Ferrara (+119, di cui 38 sintomatici), 14.125 a Ravenna (+243, di cui 116 sintomatici), 6.574 a Forlì (+81, di cui 66 sintomatici), 7.220 a Cesena (+112, di cui 96 sintomatici) e 16.391 a Rimini (+199, di cui 106 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle 16 di oggi (giovedì 7 gennaio) sono state vaccinate oltre 38.129 persone, il 64% delle dosi al momento disponibili: 6.064 le somministrazioni oggi a quell’ora, tendendo presente che le aziende sanitarie proseguono per l’intera giornata.