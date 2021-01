Ricercato, la polizia lo trova sul lungomare a spasso in Bmw con la famiglia Arrestato 40enne, su di lui pendeva un mandato di cattura per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti

Cronaca Rimini | 14:55 - 07 Gennaio 2021 Una pattuglia della Polizia di Rimini.

Nella serata di ieri (mercoledì 6 gennaio) una pattuglia della Polizia di Rimini ha arrestato un 40enne originario di Aversa. L'uomo è stato fermato a Marina Centro alle 20 a bordo di una Bmw, sulla quale viaggiava insieme a moglie e figlia: pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e per spaccio, deve espiare tre mesi e mezzo di reclusione. Sul suo capo c'era infatti un ordine di esecuzione per la carcerazione che gli uomini dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, diretto dal Commissario Capo Marta Poeti, hanno eseguito. Il 40enne si trova ora recluso nel carcere di Rimini.