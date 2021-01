Rimini: in cinque fuori dal locale, sanzionati per assembramento

Cronaca

Rimini

| 14:42 - 07 Gennaio 2021



In cinque a consumare cibo da asporto, fuori dal locale, nonostante il titolare avesse detto loro di allontanarsi. Il gruppo è stato notato dalla Polizia, impegnata in un pattugliamento del centro di Rimini, ed è stato sanzionato per l'inosservanza delle norme anti Covid-19. L'asporto è ovviamente consentito dalle leggi, ma non l'assembramento all'esterno e il consumo di cibi e bevande. Nel complesso, in questi ultimi giorni di festa, sono stati monitorati otto esercizi ed è stato accertato il rispetto delle norme che permettono la sola vendita d'asporto.