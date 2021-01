Coronavirus San Marino: focolaio Rsa La Fiorina, metà dei contagiati sono deceduti

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:21 - 07 Gennaio 2021

Foto di repertorio.

Il focolaio di nuovo coronavirus alla Rsa La Fiorina sembra spento: l'ultimo caso si è riscontrato il 21 dicembre e da allora non ci sono nuovi contagi. Venti in totale i contagiati: la metà sono morti (10), 7 sono guariti e tre sono ancora positivi. Nelle ultime 24 ore, nella Repubblica del Titano, sono due i nuovi casi (17 i tamponi), zero le guarigioni. I dati del 5 gennaio invece evidenziano un tasso di positività del 13,02%, con 28 casi su 215 tamponi, e 18 guarigioni. In ospedale ricoveri stabili: 10 nel reparto Covid e 10 in terapia intensiva. I ricoverati in ospedale sono il 5,8% del totale degli attuali positivi (340), il 94,2% è in isolamento domiciliare (20 positivi. Dall'inizio della seconda ondata pandemica, San Marino conta 1868 casi, 22 decessi e 1508 guarigioni. Da febbraio 2020, 2.583 casi, 64 decessi e 2179 guarigioni.