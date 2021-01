Uno spazio vivo tra sport, eventi e convivialità: al via la progettazione del Parco Murri

Attualità

Rimini

| 14:02 - 07 Gennaio 2021

Parco Murri a Bellariva di Rimini.



Fare del Parco Murri un grande spazio aperto tra sport, eventi e convivialità: è il progetto a cui il Comune di Rimini sta lavorando in sinergia con gli operatori della zona di Bellariva: «un’azione mirata su un’area verde a due passi dal mare e che vuole accompagnare l’importante processo di rigenerazione urbana che sta coinvolgendo l’intera fascia di Rimini sud», spiega l'amministrazione comunale, che nel contempo annuncia la conclusione dell'installazione, nel parco, di nuove lampade con tecnologia a led. Oltre al risparmio energetico, spiega l'amministrazione comunale, «la nuova illuminazione rappresenta un tassello fondamentale per innalzare il livello di sicurezza, nella prospettiva di riempire il Parco Murri di nuove funzioni e servizi».



UNO SGUARDO AL POST COVID Il progetto che il Comune vuole mettere in campo con il coinvolgimento dei comitati turistici, degli operatori e delle associazioni attive nella zona, prevede infatti la creazione nel parco di aree attrezzate per lo sport e di campi da gioco, eventi di intrattenimento, street food, mercatini. Sottolineano gli assessori del Comune di Rimini Roberta Frisoni e Jamil Sadegholvaad: «Il primo obiettivo è quello di animare il parco durante la stagione estiva, facendolo diventare un presidio per l’intera zona: stiamo lavorando per attrezzare l’area per favorire lo sport outdoor, con spazi anche a disposizione delle associazioni sportive, e per far sì che possa diventare un’arena per spettacoli e per eventi culturali».