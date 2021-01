Coriano: laboratorio mobile per rilevare l'inquinamento vicino alle scuole

Attualità

Coriano

07 Gennaio 2021

Laboratorio mobile.



Dopo la conclusione dell’attività di monitoraggio presso la Scuola Primaria “Favini” di Coriano, a partire da oggi (giovedì 7 gennaio) verrà posizionato, presso la Scuola Media di Ospedaletto, il laboratorio mobile di Arpae per il controllo della qualità dell'aria. Le rilevazioni dureranno un mese per poi proseguire presso la scuola dell’infanzia La Coccinella di S.Andrea in Besanigo e alla scuola elementare Andersen di Cerasolo. "Tale monitoraggio si inserisce nella campagna promossa da Arpae, a cui la nostra Amministrazione ha espressamente richiesto di aderire, al fine di controllare e stimare la quantità di inquinanti introdotti in atmosfera in punti sensibili del territorio corianese quali i plessi scolastici", spiega l'assessore all'Ambiente Anna Pazzaglia.