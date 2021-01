Litiga con il figlio, i vicini chiamano i carabinieri: arrestato 60enne napoletano

Cronaca

12:54 - 07 Gennaio 2021

Arresto carabineri.



Nel giorno dell’Epifania i militari della compagnia dei carabinieri di Riccione hanno operato due arresti: il primo a carico di un 28enne di Bologna accolto in una comunità di recupero di Saludecio, perché la corte di appello ne ha ordinato la carcerazione al posto dell'attuale detenzione domiciliare, a cui era sottoposto per reati legati agli stupefacenti. Il secondo arrestato è un 60enne napoletano, domiciliato a Riccione, dove i Carabinieri si sono recati dopo la segnalazione di una lite con un figlio convivente. Alla vista degli operanti l'uomo è scattato proferendo frasi oltraggiose e minacciose per poi assumere un atteggiamento violento, colpendo con uno schiaffo al volto uno degli operanti e successivamente scagliandosi contro altro militare, sferrandogli un calcio. Sarà presentato al tribunale di Rimini per il giudizio direttissimo.