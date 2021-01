Potature a Coriano, divieti di sosta e piccoli disservizi

Attualità

Coriano

| 12:49 - 07 Gennaio 2021



Come da programma, prosegue dal 7 gennaio la potatura di tutti i platani presenti in via Garibaldi a Coriano capoluogo, via Marzabotto a Ospedaletto e via Europa a Mulazzano. l'investimento per questo intervento è di 30.000 euro e comprende la potatura di tutti i platani e altri piccoli interventi.



Durante lo svolgimento del lavoro i tratti di strada interessati saranno sottoposti a divieto di sosta, preghiamo di porre la massima attenzione alla cartellonistica al fine di evitare inconvenienti e ritardi dei lavori stessi.