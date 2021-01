Ciclabile Rimini-Novafeltria, il presidente Santi: "No nuova superstrada, sì piano per la mobilità"

Attualità

Rimini

09:10 - 07 Gennaio 2021

Il presidente della Provincia Riziero Santi.



Come risposta al nostro articolo di opinione pubblicato mercoledì e ampiamente condiviso e commentato sulla necessità di occuparsi non solo di viabilità su strada, ma anche di cicloturismo dell'entroeterra riminese con particolare attenzione alla Valmarecchia, è arrivato il messaggio informale via Facebook del presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi che di fatto appoggia l'idea, su cui il territorio sta cercando peraltro di lavorare da tempo: «Dico che sono completamnete d'accordo, ma a parole sarebbe fin troppo facile. È ciò che ho proposto ai sindaci della Valmarecchia, alta e bassa. Ciò che serve su quel territorio non è tanto una nuova supestrada ma un Piano della mobilità che tenga insieme il miglioramento e la sicurezza della viabilità attuale con un efficiente trasporto pubblico ed una nuova ed efficente rete di piste e percorsi ciclabili. La Valmarecchia ricopre un ruolo strategico per l’intera provincia, in termini di apporto di ricchezza di risorse ecosistemiche, ambientali e naturalistiche, che compongono un territorio dalla forte identità paesaggistica e culturale capace di intercettare significativi segmenti di domanda turistica. I sindaci si sono mostrati interessati e a breve proporrò loro la firma di un protocollo operativo».