Cronaca

Cattolica

| 07:38 - 07 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



Un 27enne ha perso la vita questa notte poco dopo l'una nella stazione a Cattolica. Per cause ancora in corso di accertamento, è finito sotto a un treno di passaggio, ma le ragioni per cui si trovasse sui binari non sono state ancora accertate, anche se in questi casi una delle ipotesi spesso al vaglio è quella del suicidio, ma potrebbe anche essersi trattato di un incidente. Intervenuta la polizia stradale per liberare il binario e un'automedicalizzata.