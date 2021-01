Basket B, RivieraBanca cade in trasferta contro Omegna al fotofinish (72-71) ma è ancora in testa

Sport

Rimini

| 21:38 - 06 Gennaio 2021

Il coach di Riviera Banca Massimo Bernardi.

Prima sconfitta della stagione per RivieraBanca, che – priva di Rivali rimasto in panchina - cade sul parquet dell'Omegna (72-71). Nell'ultmo parziale, dopo una sfida combattuta, Rimini scivola a -11 (64-53) e a 4′ dalla fine si ritrova sotto 69-62: Simoncelli (l'ex della partita, in campo per 36 minuti ma non al meglio) e Rinaldi firmano un break di 9-0 che vale il sorpasso (69-71) ma in lunetta il lungo sbaglia il libero del +3 e sul ribaltamento di fronte Del Testa infila la tripla dall’angolo del sorpasso (72-71). L’ultima palla è di RivieraBanca che reclama un fallo in area che gli arbitri non fischiano. Omegna puo festeggiare dopo tre ko di fila.

Anche se Omegna ha fatto poco meglio, Rimini ha pagato la cattiva giornata al tiro da tre (5/19), la percentuale deficitaria dalla lunetta (12/21, meglio Omegna con 15/20) e la sfida persa sotto le plance (45-35 rimbalzi). Rinaldi il migliore tra i biancorossi (22 punti e 7 rimbalzi, 8/14 al tiro), mentre il miglior rimbalzista del match è stato Scali (13).

Sconfitta di Imola a Oleggio, largo successo di Faenza su Alessandria. In vetta Faenza, Rimini, Imola e Oleggio e domenica derby contro i manfredi al PalaCattani.

Il tabellino

OMEGNA: Sgobba 18, Prandin 14, Artioli 11, Del Testa 10, Balanzoni 8, Scali 7, Zugno 2, Terreni 2, Neri NE, Segala NE, Giardini NE, Procacci NE

RIMINI: Rinaldi 22, Moffa 11, Bedetti 4, Crow 7, Simoncelli 13, Broglia 6, Ambrosin 4, Maldenov 2, Rossi 2.

PARZIALI: 17– 20 ; 20- 19; 26-14.