Covid, mappa al 3 gennaio: crescita sostanziosa casi attivi, i dati comune per comune

Attualità

Rimini

| 20:27 - 06 Gennaio 2021

Bollettino Covid Provincia di Rimini 28 dicembre-3 gennaio.



Tornano a crescere i casi attivi sul territorio riminese. Da 2857 passano a 3162 nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio, con un aumento di 305 unità. Da segnalare che tra i comuni con il maggior aumento di casi attivi, dopo Rimini, ci sono Santarcangelo e Poggio Torriana, segno che il virus è particolarmente diffuso in Valmarecchia. I nuovi casi in tutta la Provincia sono 1197 e le guarigioni 892. Rimini fa registrare 585 nuovi casi, Santarcangelo 115, Riccione 78, Bellaria 49.



CASI ATTIVI* 3162 (riportato l'incremento o la diminuzione rispetto alla settimana precedente)



COMUNI con calo casi attivi



Bellaria 174 (-25)

Gemmano 4 (-1)

Maiolo 15 (-5)

Riccione 166 (-16)

San Giovanni in Marignano 65 (-5)

Saludecio 39 (-1)



COMUNI con crescita casi attivi



Cattolica 102 (+4)

Coriano 143 (+22)

Misano Adriatico 74 (+12)

Mondaino 3

Montefiore Conca 10 (+2)

Montescudo Monte Colombo 62 (+20)

Morciano 57 (+1)

Novafeltria 95 (+21)

Pennabilli 23 (+9)

Poggio Torriana 99 (+28)

Rimini 1513 (+157)

San Clemente 56 (+20)

San Leo 20 (+7)

Sant'Agata Feltria 9 (+4)

Santarcangelo 342 (+35)

Talamello 13 (+5)

Verucchio 63 (+14).



Montegridolfo e Casteldelci comuni senza casi attivi



* Casi attivi sono i pazienti positivi al virus, quindi aumenti o diminuzioni dipendono sia dal numero di nuovi contagi, sia dal numero delle guarigioni e dei decessi.



NUOVI CASI



585 Rimini

115 Santarcangelo di Romagna

78 Riccione

49 Bellaria

47 Coriano

43 Cattolica

40 Misano Adriatico

38 Verucchio

37 Montescudo Monte Colombo

30 Novafeltria

29 Poggio Torriana

25 San Clemente

23 San Giovanni in Marignano

12 San Leo

10 Morciano

9 Pennabilli

8 Talamello

7 Sant'Agata Feltria

4 Saludecio

3 Montefiore Conca

2 Montegridolfo

2 Gemmano

1 Maiolo



In terapia intensiva al 3 gennaio erano ricoverati 17 pazienti (0,5% del totale dei casi attivi, dato in calo percentualmente).