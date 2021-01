Rt sopra 1, regione Emilia Romagna verso la fascia arancione

Attualità

Rimini

| 17:26 - 06 Gennaio 2021

Da sinistra il governatore regionale Bonaccini e l'assessore Donini.

"Noi oggi viaggiamo con Rt medio di 1,05. Siamo ipoteticamente in quella fascia arancione decisa alla luce dei nuovi provvedimenti del governo, che ha abbassato la soglia". Lo ha detto l'assessore emiliano-romagnolo alla Sanità Raffaele Donini, rispondendo a una domanda sulle fasce che saranno stabilite per la prossima settimana dal ministro della Salute. "Un altro dato non trascurabile - ha detto - è il livello di saturazione dei reparti di terapia intensiva e covid, che comunque è sopra al 30%, al 31, per la terapia intensiva e sopra il 40% per i reparti Covid. E' una situazione che testimonia ancora il fatto che il virus sta circolando molto, d'altra parte le settimane precedenti al Natale è probabile che vi siano stati molti contagi, anche in maniera asintomatica, che poi in qualche modo hanno sviluppato tra Natale e questi giorni tanti focolai familiari". Per Donini, "il fatto che stiamo procedendo con le vaccinazioni non ci deve distogliere dal fatto che l'epidemia è ancora molto presente sul territorio nazionale e dell'Emilia-Romagna".