Befana Borgo Run: la sesta edizione si è svolta in diretta Facebook

| 16:05 - 06 Gennaio 2021

La Befana del Borgo..in diretta Facebook.



Si è svolta regolarmente la sesta edizione della Befana Borgo Run sia pure nell’insolita ed originale versione online con la diretta Facebook. La manifestazione, organizzata da “La Società de Borg” in collaborazione con Grip Dimensione Heavents, ha coinvolto una decina di befane in collegamento da “casa” ed ha visto la partecipazione di tanti bambini impegnati a colorare la loro Befana sul canovaccio delineato dall’illustratrice riminese Marianna Balducci La Befana borghigiana, oltre che rappresentare un omaggio alla tradizione, ha rinnovato le sue peculiari caratteristiche: momento di socialità e divertimento ed occasione di beneficienza e condivisione con la raccolta fondi per sostenere le cure fisioterapiche per Michele, bambino affetto da una malattia degenerativa. La registrazione della diretta è visibile sulla pagina https://www.facebook.com/SocietadeBorg mentre sul sito www.societadeborg.it saranno pubblicati tutti i disegni che hanno partecipato alla manifestazione.

Nonostante la zona rossa quindi, le Befane del Borgo hanno svolazzato sui tetti di Rimini, donando, come da tradizione, gioia e qualche buon proposito.