Coronavirus Rimini: 118 nuovi casi, deceduto un 63enne e una 84enne

| 14:48 - 06 Gennaio 2021

Bollettino Covid (6 gennaio 2021).



A Rimini si registrano 118 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con prevalenza di sintomatici (69) sugli asintomatici (49). Crescono i ricoveri in terapia intensiva (+1), che salgono a quota 21. Due i deceduti: un 63enne e una 84enne. In regione 1.576 casi in più (744 asintomatici e 832 sintomatici) su un totale di 16.527 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è quindi del 9,5%. Effettuati anche 9.844 tamponi rapidi. In regione si registrano 61 decessi, compresi i due riminesi, e 620 guarigioni.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.069 (+895 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 55.168 (+922), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 236 (4 in più rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.665 quelli negli altri reparti Covid (-31, 4,6% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 16 a Parma (+1 rispetto a ieri), 18 a Reggio Emilia (dato invariato), 48 a Modena (+2), 44 a Bologna (-2), 16 a Imola (+1), 29 a Ferrara (+2), 19 a Ravenna (-1), 6 a Forlì (inviariato), 3 a Cesena (-1) e 21 a Rimini (+1 rispetto a ieri).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 16.202 a Piacenza (+146 rispetto a ieri, di cui 59 sintomatici), 13.528 a Parma (+97, di cui 56 sintomatici), 24.663 a Reggio Emilia (+289, di cui 134 sintomatici), 32.600 a Modena (+209, di cui 116 sintomatici), 36.304 a Bologna (+239, di cui 95 sintomatici), 5.826 casi a Imola (+39 di cui 30 sintomatici), 9.863 a Ferrara (+110, di cui 32 sintomatici), 13.882 a Ravenna (+156, di cui 111 sintomatici), 6.493 a Forlì (+51, di cui 39 sintomatici), 7.108 a Cesena (+122, di cui 91 sintomatici) e 16.192 a Rimini (+118, di cui 69 sintomatici)