Cattolica: giovane morto per overdose. Era stato denunciato dopo il furto dell'auto del vicesindaco

Cronaca

Cattolica

| 13:36 - 06 Gennaio 2021

Un 24enne di Cattolica l'altro ieri (lunedì 4 gennaio) è stato denunciato per ricettazione, trovato in possesso delle chiavi dell'automobile rubata al vicesindaco cattolichino Nicoletta Olivieri. Ieri mattina (martedì 5 gennaio) è stato invece trovato senza vita, nella sua camera, morto probabilmente a causa di un'overdose. Si è conclusa così, tragicamente, la vicenda legata al furto dell'auto del vicesindaco: nel pomeriggio di lunedì 4 gennaio i Carabinieri hanno rinvenuto la vettura parcheggiata sul ciglio della strada, nei pressi del distributore Q8 di San Giovanni in Marignano. A poca distanza è stato poi fermato il 24enne, che aveva con sé le chiavi dell'auto: per questo è stato denunciato per ricettazione. La mattina successiva la tragedia: la madre è entrata nella camera del giovane, che però aveva smesso di respirare. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma non c'era più nulla da fare.