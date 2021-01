Incidenti stradali, nel 2020 sono 240 i pedoni morti

Attualità

Emilia Romagna

| 09:56 - 06 Gennaio 2021

Foto di repertorio.

Sono 240 i pedoni vittime della strada nel 2020 in Italia, 150 uomini e 90 donne, 196 italiani e 44 stranieri. Rispetto al 2018 (612 morti) e al 2019 (534 decessi), l'anno appena trascorso ha visto una forte riduzione degli investimenti anche grazie alle restrizioni anti-Covid, con una media di 20 vite perdute al mese e un calo dei decessi del 55% fra il 2020 e il 2019. Sono i dati provvisori raccolti dall'osservatorio Pedoni dell'Associazione sostenitori della Polizia stradale (Asaps), che aggiunge come già in questi primi giorni del nuovo anno "sono stati ben 6 i pedoni morti".



L'anno nero per i pedoni fu il 2002, prima dell'introduzione della patente a punti, con 1226 morti. Il numero più elevato di vittime si è avuto a gennaio 2020 (46, tra cui sette giovani travolti da un automobilista a Lutago, in Alto Adige), a emergenza sanitaria non ancora scoppiata. Il mese con meno decessi (5) è stato aprile, in pieno lockdown. Nove pedoni avevano meno di 18 anni (il più piccolo solo un anno), 115 tra 18 e 64 anni, 68 tra 65 e 80 anni, 47 'over 80'. In 16 casi l'investitore era ubriaco, sette volte aveva assunto stupefacenti, e in ben 33 sinistri il conducente è fuggito senza prestare soccorso.



La regione più a rischio per i pedoni è il Lazio, con 30 decessi di cui 14 solo a Roma, seguita da Lombardia (28, di cui 6 a Milano), Campania (22), Sicilia (19), Piemonte (18) Emilia-Romagna (16), Toscana e Veneto (15). In coda la Basilicata con 2 deceduti, la provincia autonoma di Trento (1) e la Valle d'Aosta senza vittime fra i pedoni.