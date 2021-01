Calcio, il portiere riminese Nazionale Under 21 Marco Carnesecchi in prestito alla Cremonese

Sport

Marco Carnesecchi.

L'Atalanta ha ufficializzato la cessione di Marco Carnesecchi alla Cremonese, in Serie B, con la formula del prestito secco. Il portiere della Nazionale Under 21, nato a Rimini il primo luglio 2000, a Zingonia dall'estate 2017 proveniente dal Cesena, conta nella stagione corrente tre panchine contro Torino, Lazio e Cagliari e, in precedenza, anche la convocazione a Cagliari nell'ottavo di Coppa Italia, il 14 gennaio 2019. Ora, fresco del rinnovo del contratto con l'Atalanta fino al 2025, si prepara nuovamente ad essere protagonista tra i cadetti dopo essere stato trattenuto da club orobico proprietario del cartellino, nella sessione estiva del calciomercato a causa dell’infortunio patito da Gollini. Il club grigiorosso conta anche su di lui per risalire la classifica.

Carnesecchi è cresciuto nelle giovanili del Cesena per passare poi all’Atalanta. Con il club nerazzurro ha vinto il campionato Primavera 2018/19. Ceduto in prestito al Trapani, nella passata stagione ha collezionato 33 presenze in Serie B. Nel settembre 2019 ha esordito tra i pali dell’Italia Under 21.