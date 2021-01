Basket B, RivieraBanca in campo mercoledì a Omegna (ore 18)

Sport

Rimini

20:16 - 05 Gennaio 2021

Il coach di RivieraBanca Massimo Bernardi.

RivieraBanca torna in campo mercoledì alle ore 18 ad Omegna, squadra tosta anche se indietro in classifica e per questo arrabbiata e in più rinforzatasi sul mercato con un nuovo playmaker. La squadra di Bernardi affronta la delicata trasferta con i playmaker non al meglio, Simoncelli e soprattutto Rivali reduce da uno stop per infrotunio. Una situazione che crea allarme anche perchè in appena 11 giorni RBR giocherà tre match (il 10 gennaio a Faenza e il 17 al Flaminio contro Imola).

“Troveremo una squadra compatta, vogliosa di mettere punti in classifica per risalire la china. Noi dobbiamo cercare di gettare il cuore oltre l’ostacolo - dice Bernardi - Purtroppo abbiamo sempre degli acciaccati e giocatori che non hanno ancora ripreso il normale corso degli allenamenti, ma sappiamo che la situazione è questa e dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e trovare delle risorse dentro ognuno di noi in più di quello che solitamente diamo. Contro Oleggio è stata una vittoria bella ed importante, giocata bene nei momenti importanti e queste risorse ci serviranno anche nella sfida di domani sera. Dobbiamo trovare risposte alternative, Mladenov è una di queste nel ruolo di playmaker, così come Riva, e fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per far gioire i nostri tifosi: questa partita ci dà la possibilità di andare oltre i nostri limiti.”

Sarà possibile vedere la partita sulla piattaforma LNP Pass al costo di €3.99 oppure acquistando l’intera stagione al prezzo di 29.99 euro.