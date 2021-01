Ciclocross, il 6 gennaio la riminese Giulia Pozielli sarà al via nell'ultima tappa del Giro d'Italia

Sport

La quindicenne di Cattolica Giulia Pozielli in azione.

Mercoledì 6 gennaio, si conclude, il Giro d'Italia di Ciclocross, all'ex campo di calcio "Berdini" di Sant'Elpidio a Mare, con la 7^ tappa, organizzata dalla O.P. Bike ASD, Memorial Tommaso Romanelli e Romano Scotti. Alla gara, nella categoria Allievi donne, parteciperà anche la quindicenne di Cattolica, Giulia Pozielli che attualmente si trova in undicesima posizione nella classifica generale. L'obiettivo della Giulia è di piazzarsi nella top ten finale. Attualmente, Giulia corre questa specialità, perché oltre a piacergli, gli serve come allenamento, in quanto, il suo ramo è la corsa su strada ed è molto ferrata nelle salite, ma nel periodo invernale è ferma. Comunque, gareggiare nel ciclo cross, alla sua età, ci vuole tanto spirito di sacrificio, in quanto, gareggiando nello sterrato, d'inverno, le piste sono quasi tutte nel fango ed oltre ad essere brava nel restare in equilibrio, al termine delle gare si è ricoperti di fango, ciò che non piace alla sua mamma Barbara. Amato Ballante