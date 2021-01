Netflix o DAZN: quale conviene scegliere e perché

Attualità

Nazionale

| 19:41 - 05 Gennaio 2021

Avete deciso di abbonarvi ad una pay TV ma non sapete quale offerta scegliere tra quelle proposte da Sky, Netflix e DAZN? Effettivamente negli ultimi anni non è facile capire quale sia la soluzione migliore, ma una cosa va detta: Sky rimane l’alternativa più completa, anche perché prevede dei pacchetti che comprendono anche le altre opzioni. Vediamo però nel dettaglio cosa propongono questi canali e come orientarsi nella scelta dell’offerta più vantaggiosa.



per gli amanti delle serie TV



Netflix è una piattaforma di streaming a pagamento che ha riscosso un enorme successo negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani. Questo perché propone moltissime serie TV, di tutti i tipi e per tutti i gusti, da guardare on demand ogni volta che si desidera. Non si tratta di una vera e propria pay TV, perché tutti i contenuti multimediali proposti da Netflix sono disponibili esclusivamente in streaming dunque occorre avere una Smart TV oppure visualizzarli da altri dispositivi come Tablet e PC. In quanto all’offerta di film, questa piattaforma lascia un po’ a desiderare dunque se siete interessati anche al cinema vi conviene senza dubbio prendere in considerazione l’offerta Sky con Netflix, effettivamente vantaggiosa. Acquistando un unico pacchetto è infatti possibile avere a disposizione tutti i contenuti della piattaforma più quelli di Sky.



per gli appassionati di sport



DAZN è un’altra piattaforma di streaming a pagamento diventata famosissima negli ultimi anni perché ha ottenuto l’esclusiva su alcune partite di Serie A. in sostanza dunque, i tifosi che vogliono seguire tutto il campionato devono abbonarsi a DAZN altrimenti sono costretti a perdere alcuni match. Sky però ha pensato anche a questo inconveniente, proponendo un pacchetto studiato su misura per gli amanti dello sport e soprattutto del grande calcio. L’offerta Sky-DAZN permette di seguire la programmazione completa in streaming live oppure on demand sull’applicazione presente in Sky Q. Anche in questo caso i costi sono vantaggiosi, specialmente per coloro che sono già abbonati alla pay TV.



la pay TV completa per l’intrattenimento di tutta la famiglia



In una famiglia le esigenze possono essere diverse: c’è chi non vuole perdere nemmeno una partita della propria squadra del cuore e chi invece desidera vedere serie TV e film in qualsiasi momento. Optare dunque solo per DAZN o per Netflix potrebbe essere limitante, ma fortunatamente Sky offre oggi dei pacchetti completi, che riescono ad accontentare proprio tutta la famiglia. Senza dubbio i contenuti proposti da questa pay TV sono i migliori, anche per quanto riguarda il cinema. È dunque l’opzione migliore, perché più completa.



Oggi inoltre grazie a Sky Q l’intrattenimento multimediale di Sky è diventato davvero sorprendente. È possibile usufruire di funzionalità di ultima generazione, mettere in pausa il programma che si sa guardando in qualsiasi momento anche se live, sfruttare i comandi vocali del telecomando, registrare qualsiasi contenuto ma soprattutto guardare ciò che si vuole in contemporanea da più dispositivi differenti. Abbonarsi a Sky è dunque l’opzione più consigliata oggi, anche perché le offerte non mancano e sono davvero molto convenienti!