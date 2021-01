Calcio D, l'ex Rimini Sourdis subito protagonista: para un rigore e successo per 4-1 in trasferta

Sport

Esordio coi fiocchi per Giannis Sourdis nel Cjarlins Muzane che si aggiudica in trasferta per 4-1 il derby col Chions. Il giovane portiere, tornato al club friulano via Udinese dopo non aver giocato nemmeno un minuto con la maglia biancorossa, sull’1-2 al 5’ della ripresa ha atterrato un avversario in uscita bassa respingendo poi come un gatto la conclusione di Urbanetto che, sulla ribattuta, ha fallito incredibilmente il tap-in di testa, mettendo a lato. Nel finale lo stesso Sourdis ha nega la gioia del gol ad un avversario con un incredibile colpo di reni. Il Cjarlins ha festeggiato il settimo risultato utile consecutivo. "Sono tre punti fondamentali, mi trovo bene qui e sono contento di essere tornato" ha commentato a fine partita.

MERCATO Il Ghivizzano Borgo a Mozzano ha ingaggiato dopo il difebsore croato Gregov i calciatori Filippo Fazzi, Elia Chianese. Fazzi nato il 5 gennaio è un centrocampista centrale proveniente dalla Lucchese squadra con la quale la scorsa stagione ha centrato la promozione in Serie C. Chianese, classe 1984, è un centrocampista offensivo proveniente dal Tau Calcio Altopascio, squadra di Eccellenza. Ha indossato la casacca biancorossoazzurra nell’arco della stagione 2018/2019.