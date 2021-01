Covid: altri cinque morti nel riminese, 200 nuovi casi e tre terapie intensive in più

Attualità

Rimini

| 16:35 - 05 Gennaio 2021



A Rimini si registrano 200 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus, con prevalenza di asintomatici (124) sui sintomatici (76). I ricoveri in terapia intensiva tornano a salire: sono tre in più, totale 20. Cinque i decessi: una donna e quattro uomini di età compresa tra 76 e 79 anni. In regione i nuovi casi sono stati 1.506 in più rispetto a ieri, 773 asintomatici e 733 sintomatici, su un totale di 15.795 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 9,5%. Sempre da ieri, sono stati effettuati anche 12.160 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 647 in più e raggiungono quota 115.907. I decessi sono invece 64.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.177 (+795 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 54.249 (+786), il 94,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 232 (3 in meno rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.696 quelli negli altri reparti Covid (+12, 4,7% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 15 a Piacenza (+2 rispetto a ieri), 15 a Parma (-1 rispetto a ieri), 18 a Reggio Emilia (-1), 46 a Modena (-2), 46 a Bologna (-3), 15 a Imola (-1), 27 a Ferrara (-2), 20 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (+1), 4 a Cesena (invariato rispetto a ieri) e 20 a Rimini (+3).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 16.056 a Piacenza (+142 rispetto a ieri, di cui 80 sintomatici), 13.431 a Parma (+73, di cui 44 sintomatici), 24.374 a Reggio Emilia (+136, di cui 32 sintomatici), 32.393 a Modena (+192, di cui 108 sintomatici), 36.065 a Bologna (+325, di cui 154 sintomatici), 5.787 casi a Imola (+34 di cui 22 sintomatici), 9.753 a Ferrara (+100, di cui 29 sintomatici), 13.727 a Ravenna (+90, di cui 28 sintomatici), 6.443 a Forlì (+77, di cui 45 sintomatici), 6.986 a Cesena (+137, di cui 115 sintomatici) e 16.074 a Rimini (+200, di cui 76 sintomatici).

In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi (2 a Bologna, 1 a Modena) in quanto giudicati casi non covid-19.